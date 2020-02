ناهد فريد شوقى تدخل فى نوبة بكاء.. و«منزل أجا» يحصد الجوائز

ماريان خورى تحصد جوائز مسابقة الفيلم المصرى.. وجائزة نوت للإنجاز للسفيرة ميرفت التلاوى

سيطرت دموع المنتجة ناهد فريد شوقى على ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، حيث دخلت فى نوبة بكاء شديدة وقت تكريمها عندما تذكرت رحيل ابنها منذ 6 سنوات الذى تزامن مع يوم تكريمها، وأهدت الجائزة لروح والدها فريد شوقى الذى تحل ذكرى ميلاده المئوية هذا العام،ووقفت ابنتها ناهد السباعى لتصفق لها، وكرم المهرجان معها المونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

جاءت جوائز المهرجان كما توقعها النقاد، حيث ذهبت أغلب الجوائز للفيلم الروائى(Aga's House) «منزل آجا» الذى فاز بجائزة أفضل فيلم فى مسابقة الأفلام الطويلة، ونال عنه المخرج لينديتا زيتشيراى جائزة أفضل مخرج، وحصد جائزة أفضل ممثلة للفنانة روزافا كلاج، وفاز الفيلم ايضا بجائزة لجنة تحكيم النقاد، وهو إنتاج 4 دول هى كوسوفو، ألبانيا، كرواتيا، فرنسا، سيناريو وإخراج لينديتا زيتشيراى.

وفاز بجائزة لجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطى مناصفة فيلم تأتون من بعيد إخراج أمل رمسيس، إنتاج مصر ولبنان وإسبانيا، وفيلم إحكيلى إخراج ماريان خورى إنتاج مصر، كما حصد الفيلم أيضا جائزة مسابقة الفيلم المصرى.

وحصد جائزة لجنة التحكيم الفيلم التسجيلى (Confucian Dream) «الحلم الكونفوشيوسى»، وهو إنتاج أمريكى صينى من إخراج وتصوير ميجى لى.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم التحريك (Bombay Rose) «زهرة بومباي»، وهو إنتاج هندى فرنسى بريطانى سيناريو وإخراج جيتانجالى راو، وبطولة سيللى خارى، أميت ديوندى، جارجى شيتول، وفاز بجائزة أفضل ممثل الفنان مروان كينزارى عن الفيلم الروائى الهولندى (Instinct) «غريزة»، وهو من إخراج هالينا راين.

ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا إلى الفيلم الروائى (The Names of the Flowers) «أسماء الزهور»، فى عرضه الإفريقى والعربى الأول، وهو إنتاج بوليفى أمريكى كندى، سيناريو وإخراج بهمن تافوسى، والفيلم التسجيلى (Balole, The Golden Wolf) «ذئب بالولى الذهبي»، وهو سيناريو وإخراج عائشة كلوى بورو.

كما قررت لجنة التحكيم منح تنويه خاص لفيلم بكاريته إخراج آلان ديبرتون إنتاج البرازيل.

وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم التحريك (Daughter) «ابنة»، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير أيضا وهو سيناريو وإخراج داريا كاشيفا.

كما ذهبت جائزة أفضل مخرج إلى إنجى عبيد عن الفيلم التسجيلى (Pacific) «باسيفيك»، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم التحريك الفرنسى (Sheep, Wolf and a cup of Tea) «الأغنام والذئب وكوب الشاى» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، سيناريو وإخراج ماريون لاكورت.

ومنحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا إلى الفيلم البرازيلى الروائى (To Us, Lonely Ones)» من أجلنا، نحن المنعزلين، وهو إخراج جيليرمى دى أوليفيرا، وبطولة بولا زانيتى، أندريه بالتيرى.

كما منحت اللجنة تنويه خاص أيضا إلى الفيلم التسجيلى المصرى (!Heart, You Deserve That) «تستاهل يا قلبي» فى عرضه العالمى الأول، وهو سيناريو وإخراج لمياء إدريس.

Advertisements

يذكر أن مهرجان أسوان قد شهد العديد من الفعاليات طوال أيامه التى استمرت من الفترة 10 وحتى 15 فبراير، منها ندوة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى التى تحدثت عن مشوارها الفنى الطويل ونجاحها كممثلة واعلامية، وأيضا ندوة الفنانة نيللى كريم التى تحدثت حول عشقها للأدوار الصعبة واتجاهها فى الفترة المقبلة لأدوار مختلفة ومشوارها الفنى على مدى عشرين عامًا وتم عمل اكثر من ندوة لمناقشة وضع المرأة فى السينما. والمشاكل التى تواجه المرأة فى السينما بشكل عام.

حضر فعاليات المهرجات العديد من الشخصيات السينمائية منهم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، وكان المهرجان ثريا فى عرض الأفلام القصيرة والطويلة لكن كان الحدث الابرز ندوة الفنانة العالمية فيكتوريا ابرل التى تحدثت عن مشوارها الفنى وابرز ادوارها وعشقها للسينما والحرية فى تناول علاقة المرأة والرجل.

وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة فى دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام فى ترجمة 20 فيلمًا ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسى فى نجاح أى فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام فى ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

وحرص المهرجان فى دورة هذا العام على إرضاء جمهور السينما فى أسوان، خاصة بعد الاقبال الكبير الذى شهدته الدورة الماضية والحالية من المهرجان فى عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائمًا.

رأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها المنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبينى

كافن دى لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فى عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائى ماسيمو ليتشى والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البندارى والمخرجة ماجى مرجان، ورأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبى المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبنانى الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تشكلت لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية فى مجال قضايا المرأة، تحمل اسم «جائزة نوت للإنجاز»، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير فى مواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوى، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة فى مجال قضايا المرأة على المستويين المحلى والدولى.

وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول فى الوطن العربى وإفريقيا لفيلم «بعلم الوصول»، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة النجمة بسمة، وإنتاج محمد حفظى.

كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة فى مسابقتى الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمان عرضا عالميا لأول مرة، و18 فيلما فى عرضهم الأفريقى الأول، وشارك فى مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض فى مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى فى مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض فى مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.

وشارك فى مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية: «الفيلم الروائى «بعلم الوصول»، الفيلم الروائى Aga's House «منزل آجا»، الفيلم الروائى Alice «أليس»، الفيلم التسجيلى Balole, The Golden Wolf «ذئب بالولى الذهبي»، فيلم التحريك Bombay Rose «زهرة بومباي»، الفيلم التسجيلى Confucian Dream «الحلم الكونفوشيوسي»، الفيلم الروائى Instinct «غريزة»، والفيلم الروائى On the Quiet «فى هدوء»، الفيلم الروائى Pacarrete «بكاريته»، الفيلم الروائى The Names of the Flowers «أسماء الزهور»، الفيلم الروائى «مواسم العطش».

بينما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير الفيلم التسجيلى Brigitte «بريجيت»، والفيلم الروائى Extra Safe «آمن جدًا»، والفيلم التسجيلى!Heart, You Deserve That «تستاهل يا قلبي»، الفيلم الروائى Bitter Herb «عشب مرير»، فيلم التحريك Certain poor shepherds «الرعاة الفقراء»، الفيلم التسجيلى Chiyo «تشيو»، فيلم التحريك Daughter «ابنة»، الفيلم الروائى High Tide «مد عالي»، الفيلم الروائى I Will Wait «سأنتظر»، فيلم التحريك Intermission Expedition «رحلة الاستراحة»، الفيلم التسجيلى Pacific «باسيفيك»، الفيلم الروائى Pick a Name «اختر اسمًا»، الفيلم الروائى Roqaia «رقية»، الفيلم التسجيلى Sewing Futures «حياكة المستقبل»، فيلم التحريك Sheep, Wolf and a cup of Tea «الأغنام والذئب وكوب الشاي»، الفيلم التسجيلى The Harvesters «الحاصدون»، الفيلم الروائى Tina «تينا»، الفيلم الروائى To Each Your Sarah «سارة لكل منكم»، الفيلم الروائى To Us, Lonely Ones»من أجلنا، نحن المنعزلون»، الفيلم الروائى Young, but it will pass «شاب، لكنها ستعبر».