بعد نجاح حفلة تونس .. راغب علامة يوجه رسالة لـ مهدي عياشي

نشر النجم راغب علامة صورة من حفله الغنائي ليلة أمس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه راغب رسالة إلى جمهوره، ونجم ذا فويس مهديعياشي، قائلًا: أروع الأوقات كانت بسهرة من العمر بـ تونس الليلة الماضية مع حبايب قلبي التوانسة،
وسعيد جداً إني التقيت مع نجم ذا فويس مهدي عياشي على مسرح أوتيل موفنبيك بـ سوسة وأنه غنينا سوا.. ان شاء الله بتضّل ايامكم كلها حب وفرح.
يذكر أن النجم راغب علامة أحيا ليلة أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أوتيل موفنبيك، بدولة تونس، وذلك ضمن حفلات عيد الحب، وشهد الحفل عدد غفير من الجمهور.
وتألق راغب من خلاله بباقة لامعة من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
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