شاهد.. رد رامي جمال على منتقديه

نشر الفنان رامى جمال تغريدة يرد على المنتقدين الذين يروجوا للمقارنات بين ألبومه الجديد "أنا لوحدى" وألبوم النجم عمرو دياب الجديد "سهران" الذين تزامن طرحهمللجمهور في نفس التوقيت، و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
جدير بالذكر أن الفنان رامىجمال طرح مؤخرا كليب سقف عبر صفحته الرسمية بمقوع الفيديوهات العالمى يوتيوب والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، ومن إنتاج نجوم ريكوردز.
وظهر خلال الكليب عدد كبير من نجوم الفن.
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