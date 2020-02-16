نقابة المهن الموسيقية تحظر التعامل مع مطربي المهرجانات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، وذلك في إطار الجدل الكبير الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين جميع طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب هذه النوعية من الأغاني.

نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أصدر

بيانا بحظر التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية جاء فيه نصًا: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات".

ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في

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ذلك إصدار قرار، بعدم التعامل مع المنشاة المخالفة لهذا القرار".

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر، صرح أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.