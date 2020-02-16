أمير كرارة يهنئ أبطال فيلم "العارف"

نشر الفنان أمير كرارة الإعلان الرسمى لفيلم العارف يهنئ أبطال العمل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق عليه قائلا: بعدين بقي عز وفهمي وخاطر وأحمد علاء ومرسي وبشير مبروك يا رجالة مبروك أحمد بدوي وتامر مرسي. ومرسي وبشير مبروك يا رجالة مبروك أحمد بدوي وتامر مرسي. ويذكر أن الفنان أمير كرارة يصور حاليا مسلسل الاختيار المقرر طرحه فى الموسم الرمضانى القادم والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وتدور أحداثه حول الضابط حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. الرمضانى القادم والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وتدور أحداثه حول الضابط حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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