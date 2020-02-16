شاهد.. صورة نادرة لـ أروى جودة

نشرت الفنانة أروي جودة صورة لها عبر حسابها الرسمي، وذلك بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت الفنانة أروي جودة قائلة: الصورة دي من 15 سنة. Advertisements ويذكر أن الفنانة أروي جودة تشارك في في فيلم أشباح أوروبا إخراج محمد عبدالرحمن حماقي ومهند الدسوقي، تأليف كريم فاروق وأمين جمال، بطولة كلًا من هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وباسم سمره وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر، ويقص الفيلم علي أن تنجب زوجة ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل. في في فيلم أشباح أوروبا إخراج محمد عبدالرحمن حماقي ومهند الدسوقي، تأليف كريم فاروق وأمين جمال، بطولة كلًا من هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وباسم سمره وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر، ويقص الفيلم علي أن تنجب زوجة ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

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