أحمد فهمي يطرح إعلان فيلم العارف

نشر الفنان أحمد فهمى الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد العارف وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليه قائلا: فيلم العارف 2020 وفيلم العارف من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش

مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمى يحضر حاليا لمسلسل تيمون وبومبا المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى القادم وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.