شاهد إبتسام تسكت مع شقيقها الأصغر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت​صورة جديدة جمعتها بشقيقها الأصغر يوسف ظهرت بها بلوك عفوي ومميز.

وكانت قد نشرت إبتسام تسكت صورة جديدة ظهرت بها بإطلالة عفوية، معلنة عن أغنيتها الجديدة :"فهاد الصورة شفت شي حاجة (مباشرة) وصدمتني بغيت نسمع توقعاتكم شنو شفت؟ اما الجواب ديالي غادي تسمعوه قريبا ان شاء الله فأغنيتي الجديدة للي بعنوان مباشرة".

وكان قد أثار عادل، شقيق الفنانة المغربية إبتسام تسكت، جدلاً كبيراً بين المتابعين، بعد أن نشر تعليقاً إتهم فيه والدته بمحاولة قطع رزقه لأنه رفض تلبية طلبها بالإنفصال عن زوجته، كاشفاً عن إستدعائه للتحقيق بسبب دعوى رفعتها والدته ضدّه بتهمة شتمها وسرقة مجوهراتها.



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