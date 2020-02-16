ميرنا وليد - بيروت - يجتمع الثنائي المصري الممثلة ​هنا الزاهد​ والممثل ​أحمد حاتم​ في فيلم جديد بعنوان "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد. ويشارك في البطولة الممثل محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الممثلين، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم أمس السبت لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذي تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضي ،وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قصة حب .. الغسالة تجمع هنا الزاهد وأحمد حاتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.