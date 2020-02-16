جينيفر لوبيز تطل مجدد بالمايوه وماذا علقت؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ صورة جريئة جديدة ظهرت بها بالمايوه على طريقة السيلفي مؤكدة انها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط .

وكانت قد غنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة النجمة العالمية من أصول لبنانية شاكيرا في الحفل الذي أقيم خلال فترة الاستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة "سوبر بول".

ونورد لكم تفاصيل إطلالات جينيفر المبهرة في الحدث:

جينيفر إعتمدت في إطلالاتها على دار Atelier Versace، وهي عبارة عن جامبسوت أسود جلدي فوقه تنورة زهرية.

ثم إرتدت جينيفر catsuit فضياً مزيناً بالمرايا، وخلال غنائها مع ابنتها ايميه ماريبيل مونيز خطفت الانظار بإطلالتها المرفقة مع سترة ضخمة على شكل علمين من الخارج علم الولايات المتحدة الاميركية، ومن الداخل علم بورتوريكو.

السترة تزينت بـ40،000 من الريش الأحمر والأزرق والأبيض جميعها مخيط بشكل فردي.

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