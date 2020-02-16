سميرة سعيد بجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة ​سميرة سعيد​ في جلسة تصوير جديدة ظهرت بها بالأبيض والأسود، ونشرت مجموعة من الجلسة ظهرت بها بلوك جميل وشبابي كالعادة.

وعلى صعيد آخر عملت سميرة سعيد سابقا على تحضير ألبومها الجديد، وعلمنا بأنها قررت فتح ألبومها مرة أخرى لتكون بذلك المرة الثالثة التي تقوم خلالها بفتح الألبوم، وذلك بعد استماعها لأغنيات جديدة قررت ضمها للألبوم، وهو ما يعطل سميرة سعيد عن اعلان موعد نهائي لطرحه، خاصة وأن سميرة اعتادت على العمل على ألبومها بهدوء وبطء شديد لرغبتها في أن يضم أغنيات جديدة.

الجدير ذكره ان سميرة كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة اغنية بعنوان "هليلة" وهي من كلمات شادي نور ولحن بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.