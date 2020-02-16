بعد عيد الحب تامر حسني يعود لـ "مش أنا"

ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان المصري ​تامر حسني​ لتصوير مشاهده في فيلم "مش أنا" بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيقز

وقد جمعت المشاهد بينه وبين الممثلة حلا شيحة واخرون ويصور اليوم بعد أن صور أمس ايضا عدد من المشاهد في نفس اللوكيشن .

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوي بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن الممثل السعودي فايز المالكي يشارك في أحداثه بظهور خاص مع تامر حسني.

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