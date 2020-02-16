خاص الفن- بعد فترة حداد محمد منير يعود للتحضيرات

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة من الحداد عاشها الفنان المصري ​محمد منير​ لوفاه مدير أعماله وقريبه محمود قرر استئناف العمل على ألبومه الجديد في سرية تامة خصوصا وأنه أجل العمل على الألبوم منذ فترة كبيرة لكنه يسعى لطرح الألبوم خلال عام 2020 ووضع منير خطة جديدة لألبومه فسيعمل على اطلاقه اغنية كل فترة ليكون جاهزا خلال نهاية العام الحالي.

وقد استقر منير بالفعل على اغنيتان يتعاون فيهما مع الشاعر الغنائي محمد هلال ومن ألحان عصام كاريكا وحاليا يستمع لأغنيات جديدة من أجل الإستقرار على باقي الاغنيات حسب ما علم موقع الخليج 365.