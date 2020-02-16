تراند اليوم : نقابة الموسيقيين تشن هجوم حاد علي محمد رمضان وحسن شاكوش

أكد مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن الفنان محمد رمضان لن يحصل على تصاريح بالغناء والحفلات مجددا، طالما لم يلتزم بالقواعد العامة المنظمة للغناء.

وأشار المصدر لـ”صدى البلد” أن رمضان كان يحصل على التصريح بموجب القانون كونه عضوا عاملا بنقابة المهن التمثيلية، ولكنه تجاوز أكثر من مرة ولم يلتزم بتعليمات النقابة.

على جانب أخر قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء.

وأضاف هاني شاكر في بيان، أنه قرر ذلك بعد الحالة التي انتشرت على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها.

وتابع هاني شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.