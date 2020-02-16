تراند اليوم : أيمن بهجت قمر عن قرار إعتزاله: إتفجئت بكم الحب

عبر المؤلف أيمن بهجت قمر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التى حصل عليها بعد إعلانه اعتزاله تأليف الأغانى نهائيًا.

وكتب عبر حسابه على موقع “فيسبوك” قائلا: “مش أي حد بيشوف المحبة دي في حياته وهو عايش.. غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركوا”.

كان المؤلف ايمن بهجت قمر فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقرر ان يعتزل كتابة الاغانى.

وقال ايمن بهجت قمر: “بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني”.

وأضاف ايمن بهجت قائلا : “هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت.