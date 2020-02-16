شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تشتم متابعيها: هعمل فيلم بورنو – بالفيديو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أجرت الفنانة المصرية سما المصري جلسة محادثة على المباشر مع عشاقها ومحبيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسبب أسئلة الفانز القليلة الأدب، الأمر الذي جعل سما تغضب وتشتمهم.



سما التي كانت تمارس التمارين الرياضية وتجيب عن الأسئلة في نفس الوقت صدمت لقيام أحد متابعيها بسؤالها ما إذا كانت ستمثل في فيلم إباحي أم لا لتجيبه سما: (امك لي رح تمثل بورنو) كما ردت على إحدى الفتيات ووصفتها بالغباء قائلة: (مش أغبى من اللي خلفوكي).



من جهة أخرى إنسحبت سما المصري من مسرحية (على وضعك إنتي) بسبب اخلال منتج العمل ببنود العقد وعدم تسديد أجر سما بالكامل.



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