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شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري شهير يعلن منع محمد رمضان من الغناء والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
انتقد المطرب المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الفنان محمد رمضان.
وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد: إن “محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، ولم نمنح له تصريحا بعد آخر حفلة له”، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في طرق منح التراخيص والاشتراكات للمطربين.
وكانت نقابة المهن الموسيقية وجهت رسالة خاصة، في بيانها الذي أصدرته، مساء اليوم، الأحد، 16-2-2020؛ إلى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وذلك بعد أزمة حسن شاكوش وعمر كمال الأخيرة، وإحيائهما حفلا لعيد الحب في استاد القاهرة الدولي، بعد أن غنيا أغاني اعتبرها البعض لا تليق بالذوق العام، وتضمنها أيضا على لفظ “خمور وحشيش”، قائلة: “نرجو من سيادتكم تفعيل قرار النقابة بمنع جميع مطربي المهرجانات من أي حفلات عامة أو خاصة، أو أفراح حفاظا على الذوق العام والعرف الأخلاقي وتطبيق ذلك على كافة المنشآت السياحية”.
وناشدت نقابة المهن الموسيقية جميع “المنشآت السياحية” و”البواخر النيلية” و”الملاهي الليلية” و”الكافيهات”، بضرورة عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات الشعبية، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية مع من يخالف القرار، وستتخذ كل “الإجراءات القانونية” ضده وضد المنشأة أيضا التي سمحت لهم بالعمل.
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