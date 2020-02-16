تامر حسني يحقق المركز الثاني بفيلم "الفلوس"

حقق فيلم "الفلوس"، أمس السبت، إيرادات بلغت 168 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف السنة بعد فيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام.

الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

"الفلوس" يتجاوز 40 مليون جنيه بعد 6 أسابيع بدور العرض

إيرادات فيلم الفلوس تصل لـ 265 مليون جنيه في مصر والوطن العربى