شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يواصل التعليق على أزمة محمد رمضان والطيار.. اعرف قال إيه تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم أحمد فهمى، سخريته بسبب واقعة النجم محمد رمضان حول إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر مدى الحياة وسحب رخصة القيادة منه، على خلفية الفيديو الذى نشره رمضان من داخل كابينة قيادة الطائرة، حيث نشر رمضان صورة له وهو بالمستشفى على حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق عليها ساخرًا "الدكتور اللي صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وبدأ فهمى سخريته من الواقعة محمد رمضان عندما علق على أحد المنشورات على موقع "فيس بوك" الذى جاء صورة محمد رمضان بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة"، ليرد فهمى على المنشور "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه"، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان. Advertisements

واستكمل أحمد فهمى سخريته من محمد رمضان مجدداً بالرد على منشور نشره الفنان محمد ثروت على حسابه بموقع "فيس بوك" حيث تساءل ثروت "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان" فى اشارة منهما إلى محمد رمضان.

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني وويزو وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، كما ينتظر طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر المقبل، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

وبدأ فهمى سخريته من محمد رمضان عندما علق على أحد المنشورات على موقع "فيس بوك" الذى جاء صورة محمد رمضان بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة"، ليرد فهمى على المنشور "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه "، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان.

وأستكمل أحمد فهمى سخريته من محمد رمضان مجدداً بالرد على منشور نشره الفنان محمد ثروت على حسابه بموقع فيس بوك حيث تسائل ثروت "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان" فى اشارة منهما إلى محمد رمضان.

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني وويزو وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، كما ينتظر طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر المقبل، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.