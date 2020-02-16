شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة تصوير عيد الحب.. الديفا تتألق بجلسة جديدة أبيض في أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الديفا سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، حيث ظهرت الديفا بإطلالة راقية من اللون الأسود ونشرت مجموعة من الجلسة علي حسابها بـ"فيس بوك" أظهرت مدى خفة دمها وشقاوتها المعتادة.



سميرة سعيد



سميرة سعيد

كانت الديفا خضعت إلى جلسة تصوير جديدة في عيد الحب، حيث ظهرت في إطلالة شبابية باللون الأحمر، خطفت بها قلوب جمهورها، وارتدت سميرة سعيد جاكيت جينز وبنطلون باجى يحملان اللون الأحمر، وذلك احتفالا بعيد الحب، وسط إشادات كبيره من جمهورها لاختيار تلك الإطلالة الرائعة، بينما علقت الديفا قائلة: "عيد حب سعيد".

يشار إلى أن الشاعر الغنائي أشرف أمين يتعاون مع الديفا سميرة سعيد بأغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "جنان" من ألحان شادي محسن، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهامي دهيمة، حيث تم الانتهاء من تسجيلها، والثانية بعنوان "أنا مش تمام" من ألحان مايكل صفوت، من المقرر أن يتم تسجلها خلال الأيام المقبلة.



سميرة سعيد

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سميرة سعيد

ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بالديفا، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "ياعم عيش" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والثانية بعنوان "جرالك إيه" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، ومهندس صوت أمير محروس، والثالثة "يوم من عمرنا".



سميرة سعيد

يذكر أن الديفا سميرة سعيد أحييت حفلاً ناجحًا فى دبى في يناير الماضى وذلك بمشاركة المواهب الشابة وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت آخر أغنيتها بعنوان "هى Hiya"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.