شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى ابنة عبير صبرى فى "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة الشابة هنادي مهنى دور ابنة النجمة عبير صبرى خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل، والعمل من إنتاج سينرجى والعدل جروب، كما تجرى الجهة المنتجة فى انهاء التعاقدات مع باقي النجوم، حيث كان من المقرر أن ينطلق التصوير منذ أسبوع ، ولكن بسبب سفر يسرا قرر مخرج العمل تأجيله لتواجدها فى أمريكا لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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وتعيش هنادى مهنى حالة نشاط فنى كبيرة مع بداية عام 2020، حيث توالت عليها الأعمال الفنية، وتعاقدت مؤخرا على عدة أعمال تليفزيونية فى مقدمتها مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة الكبيرة يسرا، كما انضمت مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وذلك بعدما حققت تواجدا جيدا خلال موسم دراما رمضان الماضى بعدة مسلسلات هى "حكايتى" مع ياسمين صبرى، و"زلزال" من بطولة محمد رمضان، و"بركة" لعمرو سعد، كما انتهت هنادى مؤخراً من تصوير مسلسل كوميدى باسم "بيضة دهب"، وتلعب من خلاله شخصية كوميدية تمامًا، وسيعرض على إحدى المنصات عبر شبكة الإنترنت.

و يسجل العمل اللقاء الأول بين عبير صبرى ويسرا فى الدراما التليفزيونية، وبدأت عبير فى الاستعدادات الخاصة بالشخصية التى تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها وذلك قبل بدء تصوير أول مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.