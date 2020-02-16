شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و200 ألف مشاهدة حصيلة كليب آمال ماهر "ماتسبنيش" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فيديو كليب آمال ماهر "ماتسبنيش" على يوتيوب مليونا و200، وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي"، وتم طرحها تزامنًا مع عيد الحب 2020.

وقد أشعلت الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" الذي احيته يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في التجمع الخامس، حيث قدمت مجموعة من أروع أغانيها وفجئت الجمهور بدويتو أغنية قالوا بالكتير مع تامر عاشور وقدمت أغنية جديدة بعنوان أنت وحدك والتي تفاعل معها الجمهور وعبروا عن إعجابهم الشديد بها، كما غنت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بالإضافة الى العديد من الأغاني مثل: وفيها ايه – ياعيني عليكي يا طيبة – ياما عز عليا بعادك – قلبك كبير – أعترف – لو كان بخاطري – رايح بيا فين – اتقي ربنا فيا – انا بعشق الغنا – بداية بدايتك – أيام ماتتعوضش – اديني فرصة – لو رسمته.

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وقد أعلنت آمال ماهر منذ أسابيع انها قد بدأت في تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه فيديو كليب "ماتسبنيش" وظهرت في الاستوديو اثناء التسجيل.

أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة و نابلسي.