كنزة مرسلي: فكرة الكليب ساهمت في انتشار “كانت باينة”

يحقق فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” نسبة مشاهدة عالية ونجاحاً كبيراً حيث يقترب من كسر حاجز الخمسة ملايين مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على طرح العمل.

“كانت باينة” أغنية درامية، باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان والذي حمل رسالة هادفة سلّطت الضوء على مشكلة تواجهها المرأة في علاقة الحب.

أكدت “كنزة مرسلي” في لقاء اعلامي الى ان الأغنية لاقت أصداءً ايجابية بسبب فكرة الكليب التي أعجبت الجمهور كثيراً. وشكل الكليب مع الأغنية تكاملاً ما سبب في انتشار العمل. وأشارت “مرسلي” الى أنها تفضل ان يحمل كليباتها رسالة انسانية وهادفة.

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كما عبّرت عن اعجابها بكل اللهجات العربية. وأكدت انها ستغني بغير لغتها الام في الوقت المناسب وهي تنتظر الأغنية المناسبة.

كما أكدت ان فكرة الديو الغنائي واردة عندها بسبب تبادل الثقافات والجمهور ولكن حالياً ليس هناك من فكرة للديو ربما في المستقبل.

نذكر أن أغنية “كانت باينة” تصدرت الترند في الجزائر، كما احتلت المركز الاول ضمن Top5 في برنامج “actu_dz” على القناة الجزائرية “د زاير” أو DZairtv.