ميريام فارس تختتم مهرجان السعادة في رأس الخيمة

Feb 16, 2020 إحتفلت الفنانة ميريام فارس بليلة عيد العشاق في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة، فأسعدت قلوب الجمهور الذين حضروا من مختلف الإمارات والبلدان العربية للإحتفال معها بهذه المناسبة وأسرت قلوبهم بوصلتها الغنائية الحماسية. ميريام غنت حوالي الساعة والنصف وسط هتافات وتفاعل الجماهير الذين رقصوا وغنوا معها طوال مدة وصلتها. كعادتها أبدعت بأدائها جميع اللهجات والرقصات العربية المتنوعة.







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