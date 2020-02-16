يوسف الخال يشعل السوشيال ميديا بحلق شعره "زيرو"

فاجأ الفنان اللبناني يوسف الخال متابعيه بنشر فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" وظهر يحلق رأسه على الزيرو. وعلق يوسف الخال على الفيديو قائلا: "الجرأة قمة الحرية" و تفاعل متابعو يوسف الخال عبر توتير وجاءت أبرز التعليقات : زاد جمالك , جميل بكل حالاتك , حلقت ليه حد زعلك يذكر أن يوسف الخال متزوج من الفنانة نيكول سابا منذ عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول‎". قد يهمك أيضا: تغريدة مثيرة للجدل ليوسف الخال على "تويتر" نيكول سابا و يوسف الخال يلفتان الأنظار في سهرة بإحدى الملاهي الليلية

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