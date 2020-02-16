محمد رمضان ممنوع من الغناء في قمة أبوظبي!

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""الخليج 365"" من أبو ظبي: علمت ""الخليج 365"" من مصادرها في أبوظبي أن الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان لن يقوم بالغناء في مباراة السوبر المقررة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

كان الإتفاق مع الفنان المصري على مشاركته في الحفل قد تم الإعلان عنه قبل فترةٍ طويلة، وقام محمد رمضان ببدء الدعاية لهذه المناسبة عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركته بالغناء على هامش المباراة التي من من المتوقع أن تشهد حضور ما لا يقل عن 35 ألف مشجع مصري لفريقي الأهلي والزمالك.

رمضان ممنوع في أبوظبي

وفي ظل تطورات أزمة محمد رمضان مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تم فصله من العمل في شركة مصر للطيران بعد سماحه لرمضان بالتصوير وهو يقود الطائرة من داخل قمرة القيادة، وكذلك سخرية الفنان المصري المثير للجدل من الطيار بعد فصله من عمله، وتفاعل الشارع المصري والعربي مع الحدث، والهجوم الكبير على "رمضان" في الساعات الماضية، والدعوة لمقاطعته، فقد رأت الجهات المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبوظبي منع رمضان من الغناء والبحث عن بديل له، حيث يتم التفاوض مع المغنّي المصري محمد حماقي.

مخاوف من الغضب الجماهيري

وتفيد متابعات ""الخليج 365"" أن الجهات المنظمة للمباراة اتخذت هذا القرار خوفاً من ردة فعل سلبية من الآلاف من جماهير الأهلي والزمالك، في ظل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي من اتفاق جماهير الفريقين على مهاجمة رمضان لفظياً في حال تمت الإستعانة به للغناء على هامش المباراة المرتقبة التي تُقام مساء الخميس المقبل في أبوظبي.

