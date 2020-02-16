شكرا لقرائتكم خبر عن آديل تغنى فى حفل زفاف صديقتها بلندن وتخطف الأنظار برشاقتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية آديل مؤخرًا النقاب عن فقدان الكثير من وزنها، والذي جاء بعد اتباع نظام غذائي شديد اعتمد على الحصائر الخضراء، وأن تكون أطعمة آديل تحتوي علي 1000 سعر حراري يوميًا.

سجلت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة صور لآديل البالغة من العمر (31 عامًا) خلال حضورها حفل زفاف صديقتها لورا دوكريل والذي أقيم في لندن، مساء أمس السبت، وبمجرد أن اكتشفت آديل مصورين الباباراتزي ينتظروها خارج مكان إقامة الحفل ليلتقوا لها الصور قررت أن تخفي وجهها بقبعة صغيرة باللون الأبيض.

وفاجأت آديل صديقتها حيث أصدرت علي الغناء بالحفل ورقصت مع لورا إضافة إلى الرقص مع عدد من ضيوف حفل الزفاف.

وقد خطفت آديل الأنظار اليها ببساطة إطلالتها حيث ظهرت مرتديه "بلوزة" باللون البيض مع تنورة "A line" وهي واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" ووصل سعرها إلى 1630 جنيها إسترلينيا.

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