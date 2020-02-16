شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يهنئ زوجته بعيد الحب.. شوف قالها ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا أحمد الفيشاوى زوجته نادية الكامل، بعيد الفلانتين، بعد يومين من انتهاء الاحتفال به، قائلاً لها: "جت متأخر بس كل عيد حب وإنتي طيبة"، وظهرت وهى تمسك بباقة من الورود.

ونشر أحمد الفيشاوى صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه بإنستجرام، وقال: "جت متأخر بس كل عيد حب وإنتي طيبة بردو".



أحمد الفيشاوى

وكان الفنان أحمد الفيشاوى، قد تغزل فى زوجته نادية الكامل، بنشر صورة جديدة له برفقتها وهما يتناولان الطعام فى أحد الأماكن العامة، حيث قال فى تعليقه على الصورة التى أطل وزوجته فيها بملابس رياضية: "لا شىء أفضل من الحب الحقيقى"، وقد ظهرت نادية الكامل فى هذه الصورة بشعر مصبوغ باللون الأحمر على عكس إطلالاتها المعهودة بلون شعرها الأسود.

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ويأتى هذا فى الوقت الذى يمر فيه الفنان أحمد الفيشاوى بأزمة أسرية على جانب آخر مع ابنته لينا من زوجته السابقة مهندسة الديكور هند الحناوى، حيث قال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى لينا، الثلاثاء، إن محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامى شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوى، وأضاف المحامى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحكم على الفيشاوى شمل سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.

ويشار إلى أن النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.

وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية، يواجه الفنان أحمد الفيشاوى، انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله قبل أيام قليلة، بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.

صور وفيديوهات الاحتفال بعيد ميلاد ليليان، جعلت أحمد الفيشاوى مذنبًا فى حق ابنته لينا، أمام الجمهور، حيث نشر الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام، صورته مع ابنة زوجته، وقال فى تعليقه عليها: "عيد ميلاد سعيد ليليان.. أصبحت 13 عامًا.. ليبارك قلبك"، كما نشرت نادية الكامل، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، يظهر فيها أحمد الفيشاوى وهو يلهو ويحتفل مع ليليان بمناسبة عيد ميلادها، وقد نادية الكامل على الفيديو، بقولها: " فيش & روما = يوم مجنون".