شكرا لقرائتكم خبر عن يا بخت من وفق راسين بالحلال.. ناصيف زيتون يشهد على خطوبة أحد جماهيره بحفله الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون، بالتوسط فى خطوبة أحد جماهيره بحفله الأخير فى رأس الخيمة بالإمارات، حيث تداول رواد مواقع التواصل فيديو لنصيف وهو يوقف الحفل ليستمع لأحد الحاضرين وهو يتقدم لخطبة حبيبته أمام جميع الحاضرين.

ليطلب ناصيف من الشاب أن ينزل على ركبته ويقدم الخاتم لحبيبته وهو يطلب يدها لتوافق على ذلك، وصحب الفيديو العديد من التعليقات حيث قال أحد المعلقين :"لا شيء أجمل من أن يتقدم الشاب لخطبة حبيبته في يوم عيد الحب وأمام ناصيف زيتون".

من ناحية أخرى يستعد "ناصيف" لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى لبنان حسبما قال الشاعر أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

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المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .