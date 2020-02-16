شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هتقدر".. رسالة صلاح عبد الله إلى أيمن بهجت قمر بعد قرار اعتزاله تأليف الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صلاح عبد الله، على إعلان المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، اعتزال تأليف الأغانى نهائيًا والتركيز على السينما والدراما والمسرح، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال من الفنانين والجمهورعلى السوشيال ميديا.

صلاح عبد الله، نشر صور تجمعه مع الشاعر أيمن بهجت قمر، برفقة عدد نجوم الفن منهم أحمد صلاح السعدنى وعمر مصطفى متولى ومحمود البزاوى،عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً:"ولو الوحي أمر.. مش هتقدر ياقمر.. ودي رسالتي ليك وردي عليك.. يا أيمن يابن بهجت قمر.. (وصلوهاله ياولاد)".



صلاح عبد الله

وتسبب المؤلف أيمن بهجت قمر في حالة من الصدمة على جمهور ومحبى الأغنية المصرية، بعد إعلانه قرار اعتزاله تأليف الأغاني بشكل نهائي، على أن تكون أخر أغنياته هي أغنية "مهرجان" التي تعاون فيها مع الهضبة عمرو دياب، والتركيز في كتابة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وهو الأمر الذى أحزن الجميع حتى الوسط الفني نفسه، ومن لا يعلم فالشاعر أيمن بهجت قمر له الكثير من الأعمال الناجحة مع نجوم الصف الأول أبرزهم، عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومحمد فؤاد، ونانسى عجرم، ونوال الزغبى، وسميرة سعيد، وحسين الجسمى.

ونشر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "بقالي فتره مش صغيره بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت ان اغنية مهرجان هي آخر أغنيه أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني .. هكتب افلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس".

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وتابع: "أنا بقالي 28 سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده، انا اسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".