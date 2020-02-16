شكرا لقرائتكم خبر عن التون جون يوقف حفله مبكرًا فى أوكلاند بسبب مرضه الشديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف مساء أمس، النجم العالمي التون جون حفله الغنائي الضخم الذي أقيم في أوكلاند بنيوزيلندا وذلك في وقت مبكر بطريقة غريبة أثارت الكثير من الجدل بالصحافة الفنية حول العالم، حيث أخبر التون جون البالغ من العمر (72 عامًا) جمهوره بالحفل وهو يبكي بالبكاء أنه لا يستطيع الغناء وأنه "يجب أن يذهب" وكان علي وشك أن يرافقه علي المسرح طبيبه الخاص.

وكشف النجم العالمي التون جون عن أنه مصاب بـ"walking pneumonia " وهو فيروس بكتيري يصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وقال: "لقد فقدت صوتي تماما.. لا استطيع الغناء، يجب أن أذهب، قبل أن يرافقني طبيب على خشبة المسرح".

وجاءت فكرة التون جون لوقف الحفل بشكل مبكر قبل لحظات من تقديم أغنيته الشهيرة "Daniel" وأخبر النجم الشهير الجمهور أنه لا يستطيع الاستمرار.

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ومن المقرر أن يحيي التون جون حفلين إضافيين في أوكلاند يومي الثلاثاء 18 فبراير والخميس 20 فبراير، ولم يعلن النجم الشهير عن مصير هذه الحفلات في ظل أنه يعاني من المرض الشديد.



التون جون (2)