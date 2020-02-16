شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغانى تصدرت فيها الطبلة أغاني عمرو دياب قبل أغنيته الاخيرة "مهرجان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعد ألبوم الهضبة عمرو دياب حدثاً خاصاً للغاية حيث يتفاعل معه جمهوره علي طريقتهم الخاصة ويحللوا كل تفاصيل أغانيه التي تبقي طويلاً في الذاكرة، .. وهو الأمر الذي يحدث منذ أيام ألبوم ميال الذى طرحه الهضبة عام 1988 ويستمر إلي الآن مع أحدث البوماته "سهران"، والذي طرحه مؤخراً وحقق به نجاحاً كبيراً قبل أيام منذ طرح أغانيه.

وهو الأمر الذي نقوم به خلال هذا التقرير الذي نسلط الضوء فيه علي حكاية عمرو دياب مع "الطبلة" التي دوماً ما تصدرت عدداً من أغانيه ولعبت فيها دور البطل حيث بدأت تلك الأغاني علي نغماتها مثلما حصل مع أغنية "مهرجان" أحد أغاني الألبوم الجديد ليتكرر الأمر الذي نرصده خلال 5 مناسبات تصدرت فيها الطبلة الأضواء.

وحكايتك ايه؟

أغنية عمرو دياب الذي طرحها في ألبوم "كمل كلامك"، من كلمات امير طعيمة والحان محمد رحيم، وتوزيع طارق مدكور.

العالم الله

أحد أشهر أغاني عمرو دياب، خاصة أنه قام بتصويرها علي طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية التي لحنها عمرو مصطفي وألفها أمير طعيمة وتوزيع طارق مدكور، وقد طرحها الهضبة ضمن أغاني البوم تملي معاك.

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ده لو اتساب

من أشهر أغاني الهضبة عمرو دياب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وقد طرحها عمرو دياب ضمن ألبوم "كل حياتي"، وحقق بها نجاحاً كبيراً.

حبيبى ولا على باله

ربما لم تبدأ الأغنية بالمزيكا الشرقية من الأساس، ولكنها تعد من أشهر أغاني عمرو دياب التي برز فيها دور الطبلة خاصة مع الرقصة الشهيرة التي تضمنها كليب الأغنية التي جاءت ضمن ألبوم "أكتر واحد بيحبك".

والأغنية من تأليف محمد رفاعي وألحان محمد رحيم، وقد نالت شهرة واسعة خاصة بعدما تم تصويرها فيديو كليب.