شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جولة "جيمس بوند" فى الصين خوفًا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
كما تم إغلاق 70 ألف شاشة سينما في جميع أنحاء الصين، وهو ما يؤثر سلبًا على الأعمال السينمائية من شنجهاي إلى لندن.
ومن المقرر أن يطرح فيلم "جيمس بوند" الجديد، بعنوان "No Time to Die" (لا وقت للموت)، في دور السينما البريطانية، يوم 3 أبريل المقبل، وهو آخر أفلام الممثل البريطاني، دانييل كريج، في شخصية "بوند".
ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.
كما يشارك في الفيلم الممثل العالمى من أبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار العام الماضى، حيث أكد أنه حاول بأقصى درجة أن يكون شريراً ضمن أحداث الفيلم الذى يلعب فيه شخصية باسم سافين، وهي الشخصية التي ترتدي ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.
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