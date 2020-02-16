- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول نجوم الفن والإعلام إلى باريس للمشاركة فى أيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر
ومن نجوم الفن والإعلام الذين وصلوا منذ قليل النجمة الكبيرة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته سيدة المجتمع خيرية هشام، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة السورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى.
كان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.
تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وصول نجوم الفن والإعلام إلى باريس للمشاركة فى أيام القاهرة للدراما العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.