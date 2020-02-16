شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول نجوم الفن والإعلام إلى باريس للمشاركة فى أيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى العاصمة الفرنسية باريس عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام، للمشاركة فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والذى ينطلق مساء اليوم الأحد 16 فبراير ويستمر حتى 19 من الشهر الجارى، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

ومن نجوم الفن والإعلام الذين وصلوا منذ قليل النجمة الكبيرة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته سيدة المجتمع خيرية هشام، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة السورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى.

كان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".













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