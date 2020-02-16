شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة احتفال ريكى مارتن بزوجه السورى في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم الإسباني ريكي مارتن الاحتفال بطريقة مختلفة بعيد الحب مع "زوجه" السوري جوان يوسف ليحتفل معه في هذه المناسبة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "أحبك جوانو.. أنت حياتي"، إذ كتب "أنت حياتي" بالعربية بحروف إنجليزية، وحصدت الصورة 61 ألف إعجاب.

وأعلن ريكي فى عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما، ولهما 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوتشيا.



ريكى مارتن

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميًا ارتباطه بالرسام السورى الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيًا، حيث انفصل ريكى مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوجا كارلوس جونزاليز أبيلا.

وحقق أخر كليب لريكي مارتن "No Se Me Quita": "نجاح كبير فور إطلاقه وهو العمل الذي حمل أجواء صيفية ممتعة نقلها النجمان بطريقة مميزة.

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وحقق كليب "No Se Me Quita" علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" أكثر من 10.2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط وهى نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع بعض نجوم الغناء العالمين.

وكان استنكر المغنى العالمى ريكى مارتن، الحادث الإرهابي الشنيع الذى حدث فى مسجد النور ومسجد لينوود فى مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا، العام الماضى والذى أسفر عن مقتل ما يقارب الخمسين شخصًا وعدد كبير من الجرحى.

وهاجم مارتن، وسائل الإعلام العالمية التى وصفت المعتدي بالمجرم وليس بوصفه الطبيعي كونه إرهابى ارتكب عملاً إرهابيًا، ونشر صورة للإرهابى فى ستورى عبر حسابه، وكتب: "الرجل الذى قتل أكثر من أربعين شخصًا وأصاب عشرين شخصًا بجروح خطيرة، الإعلام يسميه مطلق النار ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟! لأنه غير مسلم".