شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تامر حسنى لشاكوش وعمر كمال بعد أزمة "بنت الجيران".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مساء أمس السبت جلسة صلح بين مطربى المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوس، بعد الخلافات بينهما بالفترة الأخيرة بسبب مهرجان "بنت الجيران"، واستطاع النجم تامر حسنى حل الأزمة داخل موقع تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"وقدم نصائحه وخبرته للمطربي المهرجانات شاكوش وعمر كمال حيث قال لهما : لازم تغيروا كلمات الاغنية خاصة الالفاظ اللي فيها خمور وحشيش ونصحهما بالتعاون سويا وعدم الغرور ولا يسمحوا باحد من استغلال نجاحهما معا .

وقال المطرب عمر كمال: أنا وحسن فكرنا غلط وحطينا جملة فى الأغنية خلت ناس كتير يزعلوا مننا نعتذر لكل الناس إحنا آسفين لكل شعب مصر، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسىء، ولكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.

وأضاف عمر لـ"الخليج 365" : أنا سعيد جدا بنصيحة أخونا الكبير النجم تامر حسنى اللى صالحنى على أخويا حسن شاكوش، وطلب مننا تغيير جملة خمور وحشيش فوراً وحطنا بدالها "بعدك مش هعرف أعيش"، وأتعهد بتقديم كل ما هو جديد ومناسب للجمهور وللذوق العام.

وكانت خلافات نشبت خلال الفترة الأخيرة بين عمر كمال وحسن شاكوش، على خلفية النجاح الكبير لأغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له.

من جانبه علق حسن شاكوش على تلك التصريحات قائلا إن الأغنية ليست أغنية عمر كمال، وإنه ليس له حقوق مادية فيها، فهو شاركه الغناء بناء على طلبه فقط، ولكنه ليس من أبطال الأغنية.

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وأضاف شاكوش أن عمر كمال ليس له أى حق فى أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أى أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء فى الأغنية، ولكن الأغنية فى الأصل ليست ملكه أو أغنيته.

وأضاف، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه بالنسبة له لا يوجد مشاكل بينه وبين عمر كمال وإنه يعتبره أخا له، وربما تجمعهما أعمال مرة أخرى.

وتابع شاكوش أنه يملك أغنية "بنت الجيران"، مضيفا أن نجوم المهرجانات هم من اخترعوا "التريند" فى مصر، وأن أغنيته "أشكرك وكلو ماشي" التى قام بتقديمها فى سنة 2010 احتلت المرتبة الرابعة فى "ترند" مصر، واختتم حديثة أن حمو بيكا وعمر كمال مثل أشقائه مضيفا: "ربنا يهدى حالهم ويكرمهم وأشوفهم أحسن ناس فى الدنيا".