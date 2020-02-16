شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة لمحمد رمضان: "ربنا يهديك لنفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة للفنان محمد رمضان، بشأن الفيديو الذي نشره الأخير من غرفة العمليات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر وائل صورة للصفحة الرسمية لهشتاج "مقاطعة محمد رمضان"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق :" أنا متمناش لمحمد حاجة وحشة ولا أي شخص، الحمد لله الواحد عايز الخير للكل، رمضان هيجيله وقت وهيعقل وهيفكر في الصح ويقدم فن يحترمه الناس مع التجارب والخبرة محمد لسه ٢٨ سنة وأنا عاشرته وعارف إن جواه كويس".

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وتابع: "كلامي ليه كان عتاب وبحاول إني أنصحه عشان خايف عليه، ربنا يهديك لنفسك يا محمد وأرجو إن دي تبقي تجربة تتعلم منها إن الجمهور رقم واحد، نمبر وان عند اَي فنان واحترامه واحترام دماغه في ما نقدمه هو الأول والأخير".

يذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر فيديو منذ أيام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر فيه داخل غرفة عمليات عقب عملية جراحة، وداعب الكاميرا وعلق: "الدكتور اللي صورني ‏وقفوه عن العمل مدى الحياة"، وأثار هذا الفيديو الجدل بين الجمهور الذي ظن أن رمضان يسخر من أزمة الطيار الموقوف عن العمل بسببه، عقب السماح له بالتقاط صور داخل كابينة قيادة الطائرة.