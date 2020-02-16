عمرو دياب ودينا الشربيني بصحبة طيار "أزمة" محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنان عمرو دياب، والطيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة، التي التقط فيها الفنان محمد رمضان صورة تذكارية، مما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.

وظهر في الصورة أن الهضبة التقط الصورة مع الطيار في ممر الطائرة، وليس داخل الكابينة.

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في يوم 11 فبراير الجاري، التقى "الخليج 365"، بالكابتن طيار أشرف أبواليسر، وروى لنا تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".