غرفة صناعة السينما تعلن إنهاء خلاف "الشرنوبي" وسارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية، اليوم الأحد، عن إنهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي. ونشر الحساب الرسمي للغرفة صورة تجمع الشرنوبي والطباخ، عبر موقع "فيسبوك".

وكتب المسؤول عن الصفحة في تعليقه الصورة: "تم إنهاء الخلاف بين الأستاذة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي بتدخل غرفة صناعة السينما".

كان أشرف عبدالعزيز محامي المنتجة سارة الطباخ، أرسل الأربعاء الماضي، إنذارا على يد محضر إلى الفنان محمد الشرنوبي، عبر ممثله القانوني حسام لطفي، وطالب فيه ضرورة بتنفيذ عقد الاتفاق المُبرم بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بتاريخ 1 / 9/ 2017 ، وتسليمها توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية؛ كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان. كما طالب بإلزام الشرنوبي بالقرار الذي قضى بأن تكون المنتجة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله، وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لأعماله وفقا للعقد المُبرم بينهما، وفي حالة المخالفة يمنع التعامل معه وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي يشارك فيه.