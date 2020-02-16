كيف هنأ نجوم الفن أحمد فهمي على فيلم "العارف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد فهمي بمشاركته في فيلم "العارف"، المقرر عرضه عيد الفطر المُقبل، بعدما قام الأخير بنشر صورة من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكان من أبرز المهنئين له، الفنان شيكو والذي كتب "أوبا، مبروك يالا"، وعلق شقيقه الفنان كريم فهمي "أنت وعز هتكسروا الدنيا، أنا متأكد إن شاء الله"، وكتب الفنان أكرم حسني "مبروك يا أبو العقل والرزانة، هاتكسر الدنيا إن شاء الله يا صاحبي".

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وعلق الفنان كريم قاسم "لوك جميل"، أما الفنانة أسماء أبو اليزيد فأكدت أنها في انتظار عرض الفيلم.

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول، هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".