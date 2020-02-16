الصور الأولى من حفل خطوبة إبنة بيل جيتس للفارس المصري نايل نصار بمباركة والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - احتل خبر خطوبة الفارس المصري المليونير نايل نصار من جينيفر إبنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس الترند عالمياً لأيام طويلة في نهاية شهر يناير ومطلع فبراير الجاري.



وبحسب وكالات الأنباء،حرص الفارس المصري نايل نصار على مشاركة متابعيه بأول صورة له مع خطيبته جينيفر جيتس ،إبنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس ،بعد خطبتهما رسمياً منذ أيام، وهما يرتديان ملابس الخطوبة باللون الأبيض، عبر حسابه بموقع الصور انستغرام،وكتب عليها تعليقاً رقيقاً جاء فيه: "دائماً تضع ابتسامة على وجهي"، حيث ظهرا في اللقطة وهما يضحكان بحب وعفوية وسعادة متناهية.



وبدورها نشرت جينيفر جيتس صورة رومانسية لهما لحظة غروب الشمس الشاعرية ونايل يقبلها برقة قبلة دافئة على جبينها .

Advertisements



وكان الملياردير الأمريكى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عبر عن سعادته بإعلان خطوبة ابنته جينيفر على الفارس المصرى المليونير نايل نصار، حيث علق على صورة ارتباطهما التى نشرتها ابنته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلا: "أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر"، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس .

يشار إلى أن ابنة الملياردير الأمريكى جينيفر بيل جيتس، أعلنت عن موافقتها على خطوبتها للفارس المصرى نايل نصار، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما منذ عام 2017، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا فى التعلم والضحك والمحبة معًا، نعم مليون مرة .



بدأت قصة الحب بينهما من سباقات عبور الحواجز بالخيل فى باريس، والتى تشارك بها جينيفر، حيث يلتقى الثنائى بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضى .

يشار إلى أن قصة حب الفارس المصرى نايل نصار، وجينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس، أخذت حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على "إنستجرام".



وكان الفارس المصري المقيم في أمريكا قد أعلن خبر خطوبته إلى عروسه منذ نحو أسبوعين عبر حسابه على "انستغرام"، حيث ظهرت العروس وهي ترتدي خاتماً ماسياً كان قد فاجأها به حبيبها في مضمار الفروسية بعد نحو عامين من ارتباطهما عاطفياً .

من هو زوج ابنة بيل غيتس المستقبلي؟