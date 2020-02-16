شاهد.. رسالة صلاح عبدالله لـ أيمن بهجت قمر

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له بصحبة الشاعر و السيناريست أيمن بهجت قمر ومجموعة من الفنانين، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق عليها قائلا: "ولو الوحي أمر مش هتقدر يا قمر ودي رسالتي ليك وردي عليك يا أيمن يابن بهجت قمر (وصلوهاله ياولاد)". عليك يا أيمن يابن بهجت قمر (وصلوهاله ياولاد)". ويذكر أن الفنان شارك مؤخرا فى مسلسل هوجان الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق تأليف محمد صلاح عزب وإخراج شرين عادل.

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