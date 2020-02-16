شاهد..روبى وشقيقتها تبهران رواد مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الفنانة روبى صورة تجمعها بأختها و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و علقت عليها قائلة : حبيبة أختها يا اخواتى بحبها. يذكر أن الفنانة روبي شاركت مؤخرًا فى فيلم حملة فرعون و هو من تأليف كريم حسن بشير و اخراج روؤف عبدالعزيز و تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع. فيلم حملة فرعون و هو من تأليف كريم حسن بشير و اخراج روؤف عبدالعزيز و تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

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