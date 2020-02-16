شاهد.. نرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة

نشرت الفنانة نرمين الفقي بعض الصور لها وهي تؤدي مناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نرمين على جبل عرافات، وعلقت على الصور، قائلة: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكان الحمد Advertisements والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني.. عرفات .. جبل الرحمة.. ربنا يكتبها للجميع. والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني.. عرفات .. جبل الرحمة.. ربنا يكتبها للجميع.

ويذكر ان الفنانه نرمين الفقي شاركت في مسلسل نصيبي وقسمتك اخراج مصطفي فكري و محمد جمعه و تأليف عمرو محمود ياسين و بطوله كلًا من هاني عادل و هبه مجدي و فراس سعيد و عبير صبري و ملك قوره و توني ماهر.

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