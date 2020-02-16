شاهد.. زينة لمنتقدي "اوصتها"

نشرت الفنانة زينة صورة لها ترد على منتقديها بخصوص تسريحة شعرها، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت عليها قائلة : والله العظيم أوصتي وشعري كان زمان اسمها أوصة شادية Advertisements ودلوقتي من ساعة ما مثلت بقي اسمها اوصة زينة، وبفرح لما حد يقلدني جدا خصوصا الأطفال، مرة كنت في الكوافير ولقيت طفلة مش شايفاني بتقول للكوافير لو سمحت ممكن تعملي أوصة زينة فرحت اوي. و يذكر أن اخر ما شركت فيه النجمة هو فيلم الفلوس تأليف محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة

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