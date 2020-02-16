الليلة.. لبنى عبدالعزيز ضيفة برنامج "نجم وندوة" بقصر السينما

يستضيف قصر السينما، اليوم الأحد، الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، وذلك ضمن برنامج نجم وندوة، في تمام الساعة الثامنة مساء.
من المقرر أن يتم عرض فيلم "هذا هو الحب" إخراج صلاح أبو سيف، ويدير الندوة الناقد طارق مرسى. يذكر أنيقيم قصر السينما حفل تأبين للكاتب الكبير الراحل لينين الرملى، يوم الاثنين المقبل، حيث يتم عرض فيلم الإرهابى، إخراج نادر جلال، وذلك فى تمام الثامنة مساء.
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