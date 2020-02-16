غدًا.. أحمد فتحي يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "الغسالة"

يستعد الفنان أحمد فتحي، للمشاركه في تصوير أول مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "الغسالة" غدًا الاثنين.

أضاف "فتحي" أنه تدور أحداث العمل في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي وغيرها، لافتًا أنه يجسد دور جديد خلال فيلم "الغسالة".

يشار إلى أن فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام، إنتاج ثلاثة شركات وهما سينرچي فيلمز، نيوسينشري، أفلام مصر العالمية، سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

يذكر أن يشارك الفنان أحمد فتحي بأكثر من عمل كضيف شرف بشكل مختلف ومؤثر فمنهم مسلسل "وصل أمانة" للنجمين مصطفي خاطر وعلي ربيع وللمخرج معتز التوني، أيضا مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للنجمين محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، محمد سلام، للمخرج أسلام خيري، ومن المقرر عرضهم في السباق الرمضاني المقبل.