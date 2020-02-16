الليلة.. إيناس عزالدين على قناة المحور

تحل اليوم الفنانة إيناس عز الدين، ضيفة برنامج "ميجا ستار" والمذاع على فضائية المحور و من تقديم الإعلامية نور يوسف في حلقة خاصة للحديث عن أبرز محطاتها الفنية ومشوارها الذي يزيد عن 60 عملًا دراميًا قدمت من خلاله عدد من الشخصيات المختلفة منهم الصعيدية، الأدوار

المركبة، الفتاة الرومانسية وغيرهم.

كما تكشف إيناس عن أسرار وكواليس أعمالها مع كبار النجوم من بينهم نجمة الجماهير نادية الجندي، الراحل القدير خالد صالح وغيرهم من كبار الفنانين. بالإضافة لذلك توضح بعض من الجوانب الشخصية والعاطفية في

حياتها وكيفية احتفالها بعيد الحب.

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يشار إلى أن إيناس عز الدين شاركت في عدد كبير من المسلسلات من بينهم مسلسل أفراح إبليس مع كل من جمال سليمان وعبلة كامل، كذلك النجم خالد صالح في مسلسل الريان.

الجدير بالذكر أن برنامج ميجا ستار يذاع كل يوم سبت على فضائية المحور في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وهو من تقديم الإعلامية نور يوسف