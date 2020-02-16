عاد الفنان محمد رمضان ليثير الجدل حول مشاركته في احتفالية افتتاح كأس السوبر المصري، وذلك بعد حذفه لـ فيديو يؤكد مشاركته في الحفل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكان قد نشر الفيديو خلال الأسبوع الماضي، إعلانه عن مشاركته في حفل افتتاح كأس السوبر
يذكر أن رمضان كان قد أثار استياء جمهوره ومتابعيه بسبب موقفه من واقعة الطيار الذي انتهى بنشر فيديو سخرية منه بعد وقفه عن العمل مدى الحياة، لينشر رمضان فيديو تمثيلي ساخر وهو داخل إحدى غرف العمليات معلقا عليها" الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل"، ليفتح بذلك باب كبير من الإستياء والغضب من الجمهور وزملائه الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تضارب الأنباء حول إلغائه.. محمد رمضان يحذف دليل مشاركته في حفل افتتاح كأس السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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