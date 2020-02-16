ريكي مارتن وزوجه السوري يحتفلان بعيد الحب بطريقة مختلفة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل النجم الإسباني ​ريكي مارتن​ بطريقة مختلفة بعيد الحب هذا العام مع زوجه السوري الأصل جوان يوسف فقد نشر صورة تجمعهما معلقًا عليها قائلاً: "أحبك جوانو.. أنت حياتي"، إذ كتب "أنت حياتي" بالعربية بحروف إنغليزية، وحصدت الصورة اكثر من نصف مليون معجب واكثر من 6000 تعليق.

وكان قد أعلن ريكي مارتن في العديد من التصريحات السابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما، ولهما 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوتشيا.

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